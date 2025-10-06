Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Mafalda Peres, a atriz que deu vida a Pipa na série Morangos com Açúcar e mais recentemente na novela «A Fazenda» e o ator João Bettencourt que dá vida a Gonçalo na novela «A Protegida», foram vistos juntos pela primeira vez de mão dada durante a Moda Lisboa, gerando grande entusiasmo entre os presentes e nas redes sociais.

O casal chamou atenção pelo clima de cumplicidade e estilo elegante, com Mafalda a usar um blazer oversize preto, meias de renda preta e cabelo solto, enquanto caminhava de mão dada e trocando olhares apaixonados com João, que escolheu um casaco preto de cabedal, calças pretas e ténis brancos, criando um visual descontraído e sofisticado. É de reparar que o ator colocou uma musica muito romântica «So Easy Fall in love».

A aparição do casal foi amplamente comentada. Um dos fotógrafos do evento Afonso Batista declarou: «Sinto que está top1 das minhas fotografias preferidas de ‘25», enquanto o ator Rui Pedro Silva reagiu com «Fyaahhhh ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥», Lucas Dutra questionou: «Temos Casal Sensação?????», Simão Fumega comentou: «Até me queimei 🔥» e Catarina Nifo exclamou: «Os mais lindosss ❤️❤️», entre muitos outros elogios que celebraram a química entre Mafalda e João.

A primeira aparição pública juntos mostrou uma dupla que conquistou fãs e seguidores, confirmando que estão entre os casais mais comentados do momento em Portugal.

