Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:56
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mafalda Peres, a atriz que deu vida a Pipa na série Morangos com Açúcar e mais recentemente na novela «A Fazenda» e o ator João Bettencourt que dá vida a Gonçalo na novela «A Protegida», foram vistos juntos pela primeira vez de mão dada durante a Moda Lisboa, gerando grande entusiasmo entre os presentes e nas redes sociais.

O casal chamou atenção pelo clima de cumplicidade e estilo elegante, com Mafalda a usar um blazer oversize preto, meias de renda preta e cabelo solto, enquanto caminhava de mão dada e trocando olhares apaixonados com João, que escolheu um casaco preto de cabedal, calças pretas e ténis brancos, criando um visual descontraído e sofisticado. É de reparar que o ator colocou uma musica muito romântica «So Easy Fall in love». 

A aparição do casal foi amplamente comentada. Um dos fotógrafos do evento Afonso Batista declarou: «Sinto que está top1 das minhas fotografias preferidas de ‘25», enquanto o ator Rui Pedro Silva reagiu com «Fyaahhhh ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥», Lucas Dutra questionou: «Temos Casal Sensação?????», Simão Fumega comentou: «Até me queimei 🔥» e Catarina Nifo exclamou: «Os mais lindosss ❤️❤️», entre muitos outros elogios que celebraram a química entre Mafalda e João.

 A primeira aparição pública juntos mostrou uma dupla que conquistou fãs e seguidores, confirmando que estão entre os casais mais comentados do momento em Portugal.

Reveja parte de uma das mais recentes entrevistas com a atriz: 

Veja também: 

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu - Novelas - TVI

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens - Novelas - TVI

Mais Fotos

Exclusivo «A Protegida»: Aruna pede droga a Virgílio

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Passado sombrio volta para arruinar Lukenia

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Sanjay e Aruna perdem os pais de forma trágica

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
2

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Hoje
3

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
5

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
sáb, 4 out

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Hoje

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Hoje

Todos a conhecem por Marisa Cruz, mas o seu nome verdadeiro pode surpreender tudo e todos

Queridos Papás
Hoje

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Hoje

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Hoje

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Ontem
Mais Fora do Ecrã