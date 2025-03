Há uma atriz que está a somar elogios, além fronteiras: «Das mulheres mais bonitas de Portugal»

Angie Costa está no Rio de Janeiro e está a fazer furor! A atriz viajou até ao Brasil para desfrutar do sol, do calor e do Carnaval da "cidade maravilhosa". Foi através de uma partilha no Instagram que a artista mostrou a sua felicidade, captada num momento de descontração na praia, onde surge a beber água de coco. Na imagem, Angie Costa exibe a sua excelente forma física, usando um biquíni cor de laranja fluorescente.

A publicação rapidamente se encheu de elogios, com seguidores a deixarem mensagens como: «Aproveita muito, mamã, porque sair da rotina também faz parte», «Tu és a mais bonita», «Ooooh homeeeeee paraaaaa», «bombaaaa», «Lindíssima... das mulheres mais lindas de PT».

Veja a partilha, aqui:

Recorde-se que Angie Costa e Miguel Coimbra assumiram a relação no final do verão de 2020 e foram pais pela primeira vez em agosto de 2021 de Martim. Em março de 2024, foram pais pela segunda vez de Alice. No início de janeiro de 2025, Angie Costa, de 24 anos, anunciou a separação de Miguel Coimbra, 35 anos.

Recorde-se que Angie Costa conquistou o público quando deu vida a Suzy Romão, na novela da TVI Bem me Quer.