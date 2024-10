Helena Isabel tem o conjunto ideal para este outono! E, descobrimos onde está à venda

Helena Isabel é um exemplo e inspiração para muitas mulheres e homens. Aos 72 anos, a atriz continua a mostrar que é possível termos cuidado com a nossa saúde e manter-nos jovens.

Conhecida por ter uma força de viver incrível, a atriz também tem muito gosto na roupa que veste. E, desta vez, não foi diferente. A artista partilhou dois registos fotográficos onde aparece a posar com um conjunto ideal para o outono.

Este conjunto é composto por um casaco estilo gabardina e por uma saia comprida estilo gabardina, de 39 e 34 euros, respetivamente. Pode encontrar estas peças de roupa no site da marca She by Jlo e em quatro cores diferentes.

Recorde o momento em que Helena Isabel revelou o seu segredo para se manter bonita e com um ar jovem: