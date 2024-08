Impressionante! Filha bebé de Matilde Breyner é «a cara do pai» em criança! Ora veja

Matilde Breyner e Tiago Felizardo têm duas filhas, Zoe, a primeira filha, que faleceu aos seis meses de gestação e Mia de 6 meses.

A atriz partilhou uma foto com a bebé ao colo e escreveu: «Para quem diz que ela é a cara do pai...» e no story seguinte partilhou uma foto de Tiago Felizardo em bebé!

E, realmente as semelhanças são muito notórias! Percorra a galeria que preparamos para si e veja como são parecidos pai e filha.