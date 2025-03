Impressionante! Katia Aveiro perde 32 quilos e atriz da TVI reage

Katia Aveiro surpreendeu os seguidores ao revelar a sua incrível transformação física. A irmã de Cristiano Ronaldo perdeu 32 quilos, passando dos 100 kg (2024) para 68 kg (2025). A mudança impressionante foi partilhada num vídeo onde mostra o antes e o depois.

Foram vários os famosos e os anónimos que quiseram deixar mensagens a Katia Aveiro. Rosa Bela, que participou em «Queridos Papás», foi uma dessas pessoas e escreveu: «Linda, linda, linda!». Outros seguidores também deixaram mensagens de incentivo e reconhecimento, como: «Sempre linda», «Parabéns pela determinação», «Muitos parabéns, Katia! Linda antes e depois, agora mais saudável e pareces ainda mais feliz», «Adoro mulheres de sucesso e perseverança».

No vídeo, Katia Aveiro recorda o seu peso anterior e destaca o percurso desafiante que enfrentou até alcançar este novo patamar. A sua determinação e empenho não passaram despercebidos aos fãs, que rapidamente encheram as redes sociais com mensagens de apoio e elogios.