Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Está (quase) confirmado: Inês Aguiar e Viktor Gyökeres são o novo casal sensação do momento. A atriz marcou presença nos festejos do título de campeão nacional do Sporting e as imagens falam por si.

Após o apito final no jogo decisivo, que garantiu o título ao clube de Alvalade, Inês Aguiar juntou-se ao avançado sueco no relvado do Estádio José Alvalade. Entre abraços, olhares cúmplices e sorrisos partilhados, os dois deixaram pouco espaço para dúvidas sobre a natureza da relação.

As fotografias do casal em plena celebração, no meio da euforia sportinguista, começaram rapidamente a circular nas redes sociais, levando os fãs — tanto da atriz como de Gyökeres — à loucura.

A presença de Inês Aguiar no relvado, num momento tão especial para o jogador, foi vista por muitos como uma confirmação pública do romance, que até agora se mantinha no domínio dos rumores.

Recorde-se que, nos últimos meses, os dois já tinham sido apontados como possíveis namorados, mas nem a atriz nem o jogador tinham reagido aos rumores… até agora.

Percorra a galeria e veja fotos da atriz e do futebolista.