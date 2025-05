Inês Aguiar, namorada de Viktor Gyökeres, partilha momento emocionante dos jogadores do Sporting após vitória contra o Benfica

O ambiente foi de festa total no passado domingo, 26 de maio, quando o Sporting Clube de Portugal conquistou a Taça de Portugal frente ao Benfica, com uma vitória por 3-1 no Estádio Nacional do Jamor. A emoção sentiu-se dentro e fora das quatro linhas — e também nas redes sociais de várias figuras públicas.

Inês Aguiar, atriz e namorada de Viktor Gyökeres, avançado sueco do Sporting, partilhou com os seguidores um vídeo emocionante do momento em que os jogadores leoninos levantam a tão desejada taça, perante uma autêntica multidão de adeptos em êxtase. O ambiente captado no vídeo mostra o orgulho e apoio fervoroso dos sportinguistas, que celebraram com entusiasmo mais uma conquista da época.

Mas Inês Aguiar não foi a única personalidade a demonstrar o seu amor pelo clube de Alvalade. Também o ator Diogo Valsassina utilizou o Instagram para mostrar o seu apoio à equipa. Nas stories publicadas nesse mesmo dia, partilhou uma fotografia do estádio, repleto de adeptos leoninos, captando a intensidade do momento.

Além disso, Valsassina publicou ainda uma selfie com um ator muito conhecido, gerando curiosidade entre os fãs. Se quer descobrir quem é o rosto bem-disposto que surgiu ao lado de Valsassina neste dia especial para os sportinguistas. Percorra a galeria que preparamos para si e descubra quem foi o ator.