Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

As atrizes Inês Aguiar e Joana Aguiar, irmãs gémeas de 26 anos, proporcionaram recentemente um momento visualmente inesquecível num restaurante, onde se mostraram felizes, unidas e em grande animação. A cumplicidade entre as duas ficou evidente em cada gesto, sorriso e olhar, refletindo a ligação próxima que partilham.

Inês recorreu às redes sociais para partilhar a experiência, publicando várias fotografias divertidas e resumindo o momento apenas com um coração vermelho, uma legenda simples mas carregada de emoção.

O post rapidamente gerou reações carinhosas: «lindezas ❤️», «Minhas pessoas favoritas ❤️», «Fofas», «❤️❤️DUAS PRINCESAS DO QUE HÁ MAIS BELO NO PLANETA TERRA ❤️❤️», e «as minhas favoritas 💞», evidenciando a admiração do público pela dupla.

As gémeas têm vindo a destacar-se em produções televisivas portuguesas. Inês Aguiar interpreta atualmente Mafalda, na novela da TVI “A Fazenda”, enquanto Joana Aguiar soma participações em diversos projetos de ficção, construindo também um percurso sólido na televisão.

veja aqui uma das cenas mais icónicas da atriz:

Apesar de seguirem caminhos profissionais distintos, a ligação entre as duas permanece muito próxima.

