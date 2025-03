Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

Que calor! Inês aires pereira arrasa de biquíni no Rio de Janeiro

Inês Aires Pereira foi uma das caras portuguesas a voar até ao Brasil, o país do samba, para aproveitar o Carnaval ao calor e com o pé na areia.

A atriz já regressou a Portugal, mas os registos fotográficos continuam a fazer furor nas redes sociais. Inês Aires Pereira tem partilhado várias fotos e vídeos desta viagem, onde surge ao lado de amigas, incluindo Mónica Teotónio Pereira, irmã do ator Tiago Teotónio Pereira, e Mafalda Luís de Castro, também atriz portuguesa.

Nos registos podemos ver um dos looks que a atriz escolheu para sambar pelas ruas do Rio de Janeiro, durante o Carnaval. De biquíni colorido e fluorescente, com muitos brilhantes espalhados pelo corpo, farripas de cabelo cor-de-rosa e os olhos pintados de cor-de-laranja, Inês Aires Pereira destacou-se pela originalidade.

Contudo, houve um pormenor que chamou a atenção: os autocolantes em formato de diamante/brilhante, que a atriz colocou entre os olhos, na parte superior do nariz, e na zona das olheiras. Um apontamento que deu ainda mais brilho e destaque ao look.



Veja uma das partilhas da atriz, aqui:

Aproveite e percorra a galeria que preparamos para si e veja várias fotos da atriz no Rio de Janeiro.

