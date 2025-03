Inês Aires Pereira e ex-companheiro surgem juntos, em dia especial

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

O passado dia 18 de março foi um dia especial para Inês Aires Pereira! O filho mais novo da atriz, Joaquim, completou 3 anos! No entanto, a celebração aconteceu no sábado, 22 de março, com uma festa rodeada de família e amigos.

A atriz partilhou vários registos da festa e, num deles, pode-se ver Inês Aires Pereira com Joaquim ao colo, ao lado do ex-companheiro, David Ferreira da Silva, e da filha de ambos, Alice, de 5 anos. Alice e Joaquim são fruto da relação já terminada da atriz com David Ferreira da Silva. De recordar que o ex-casal mantém uma relação próxima e costuma celebrar juntos os aniversários dos filhos.

O pequeno Joaquim teve direito a uma festa temática inspirada no Homem-Aranha, e estava tudo muito bonito! A acompanhar as fotos, a atriz escreveu: «Isto só foi tão lindo, tão bom e tão divertido porque tivemos a @pontocaramelo a tratar-nos do bolo e catering, a @banana_as_riscas a fazer a decoração SPIDER MANNNN e o Vitor da @mypartyoeiras a fazer pinturas faciais e balões (que já agora, a cada ano desenha cada vez melhor) “Festa é festa”, right Tânia?».

Ora veja algumas fotos da festa de Joaquim.

