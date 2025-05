Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

Inês Aires Pereira: «Nunca usei o humor para desrespeitar ninguém»

Inês Aires Pereira está prestes a subir a um novo palco... e não é num teatro, nem no cinema. A atriz revelou uma novidade inesperada e entusiasmante: vai estrear-se a solo no mundo do stand-up comedy!

A notícia foi dada pela própria nas redes sociais, com um cartaz a anunciar "Namastê", o espetáculo que promete arrancar gargalhadas e, ao estilo único de Inês Aires Pereira, misturar humor com emoções reais e descomplicadas.

O stand-up terá duas datas imperdíveis:

📍 Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 20 de outubro

📍 Coliseu do Porto, no dia 27 de outubro

Na legenda da publicação, a atriz escreveu com entusiasmo e uma boa dose de honestidade:

VAMOS??? Meti-me nesta loucura e vou falar-vos de outras loucuras! Estão todos convidados! Abrimos Porto e Lisboa e os bilhetes estão na bio.

@fproducao também é louco e está nisto comigo! 🤍 Até já! Namastê!".

A reação dos fãs foi imediata, e a caixa de comentários encheu-se de apoio, animação e muitos emojis de riso e amor: «Bora, bora!!! 🔥🔥😍», «Namastê Namastê, eu já tenho bilhete para a AP!! 😂😂», «Zeeeeennnnnn ❤️🙌» e «BORAAAAA» foram apenas algumas das mensagens entusiásticas deixadas pelos seguidores.

Conhecida pelo seu talento, autenticidade e sentido de humor muito próprio, Inês Aires Pereira promete um espetáculo divertido, genuíno e fora da caixa, tal como ela. "Namastê" não será apenas uma estreia no stand-up, mas um momento de partilha, riso e, certamente, muitas surpresas.