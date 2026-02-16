Inês Aires Pereira partilha escolha especial da filha e fãs reagem em peso

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, voltou a encantar os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar memórias carregadas de cor, alegria e significado. Conhecida pelo seu talento, carisma e proximidade com os fãs, Inês mantém uma relação especial com o Brasil, e em particular com o Rio de Janeiro, destino que ama e onde sempre viveu momentos únicos durante o Carnaval.

Este ano, sem poder estar presente no país sul-americano, a atriz decidiu recordar os melhores outfits de Carnaval que marcou presença, mostrando-se arrumada, sensual e genuína, refletindo a energia contagiante desta celebração. Com um toque pessoal, Inês destacou a parceria que teve na escolha das roupas: «Fui eu e a Alice que escolhemos! 🩷❤️🧡💛💚🩵💙», escreveu, acompanhando a legenda com corações de todas as cores, simbolizando a alegria e diversidade da festa.

A publicação rapidamente recebeu uma avalanche de comentários e elogios dos fãs, refletindo o carinho e admiração que o público sente pela atriz: «CHOREI DE SAUDADES 😢❤️»; «A melhor.»; «WOW amo a terceira e a quarta foto»; «Lindaaaaaaa»; «ICÓNICA»; «Espero que percebas a importância que isso tem 💕».

Recorde-se que Inês Aires Pereira anunciou recentemente que está à espera do seu terceiro filho, um rapaz. A atriz já é mãe de Alice e Joaquim, e tem partilhado com os seguidores momentos da maternidade, equilibrando a vida familiar com a carreira artística e a paixão pelo Carnaval.

Com esta publicação, Inês não só revive memórias inesquecíveis do Rio de Janeiro, como também reforça a sua ligação emocional à festa e à cultura brasileira, ao mesmo tempo que mostra aos fãs a sua energia, alegria e autenticidade, qualidades que sempre marcaram a carreira da atriz.