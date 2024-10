Inês Herédia é submetida a uma cirurgia

Esta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, foi um dia muito especial para Inês Herédia. Pois, foi quando foi submetida a uma cicurgia: mastopexia com implantes.

A atriz partilhou uma fotografia momentos antes e escreveu: «Bom dia. É hoje que estas voltam para o 1º andar. Estou super tranquila, com as dúvidas todas esclarecidas, sei exatamente como vai ficar porque fiz as simulações 3D com a Dra. Luísa e já só estou ansiosa para acordar e deitar sutians para o lixo».

Mais tarde, a artista regressou às redes sociais para fazer uma atualização do seu estado de saúde, após a cirurgia: «Está feito! Agora vou curtir os efeitos da anestesia antes de ir para casa. Correu muito bem, não tenho dores nenhumas e estou super bem disposta».

A Doutora Luísa, na conta de Instagram, explicou que cirurgia foi esta a que Inês Herédia foi subemtida: «A Inês realizou uma cirurgia para levantar e preencher o peito. Mastopexia com implantes».