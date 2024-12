Inês Herédia mostra fotos do momento em que convidada queima o cabelo no casamento de Diogo Amaral e Jessica Athayde

Este sábado, 30 de novembro de 2024, Jessica Athayde e Diogo Amaral deram o nó.

Entre vários convidados estiveram Inês Herédia e Gabriela Sobral.

Dois dias depois desta cerimónia especial, a Nelinha de «Festa é Festa», partilhou vários registos fotográficos onde se vê o momento em que uma convidada queima o cabelo. Foi apenas um pequeno susto, que acabou com Jessica Athayde a cuidar do cabelo da amiga com uma tesoura.

«Sobre o casamento dos Célios, o principal a destacar é que foi lindo e chorei muito e que os amo muito mas ainda mais como casal. Numa nota paralela, não queria deixar de partilhar o drama da noite, quando a @catarinalimayoga grita ESTÁ A ARDER, eu olho para o lado e o cheiro a queimado vem do cabelo da @xicamcg . (Repare-se na noiva @vcarmo a achar graça).», revelou Inês Herédia.

No entanto, a situação ficou resolvida: «Fui a tempo de apagar com as mãos e de impedir a ideia peregrina da @gvsobral de lhe mandar vinho branco para cima. tudo acabou com a @jessica_athayde a fazer um corte à @xicamcg e cabelos queimados em pelo menos 6 pratos. Obrigada vida. É fazer swipe até ao fim para verem as chamas».

