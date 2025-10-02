«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 30min
A atriz Débora Ghira, conhecida por dar vida a Beatriz nos Morangos com Açúcar temporada 7, está afastada da esfera pública, utilizou a sua conta no Instagram para lançar uma grave denúncia envolvendo o seu filho mais velho, Noah, de apenas 8 anos.

"Insultos, humilhações, ameaças, agressões ignoradas. O treinador, em vez de proteger, usou o seu poder para intimidar um menino de apenas 8 anos, deixando-o com medo", afirmou a atriz.

Na publicação, feita através de uma longa partilha — depois de algum tempo sem publicar —, a antiga cantora acusou um treinador do menino de não proteger Noah num caso de bullying dentro da equipa de futebol onde joga.

 

Débora Ghira, descreveu como o filho tem crescido e se destacado no futebol: "O meu filho Noah, mais conhecido no mundo do futebol como Bitto, tem apenas 8 anos. Desde os 7 que vive intensamente o futebol, a sua grande paixão. (...) Ao longo deste ano de carreira, o Noah já está referenciado entre os grandes. Eu própria fui abordada por representantes de alguns clubes. Os chamados 'tubarões europeus', que manifestaram interesse em levá-lo para a formação fora de Portugal", começou por relatar.

"Mas decidimos em família que ainda era demasiado cedo para uma mudança tão drástica, que implicaria deixar para trás a sua vida, os amigos e a escola. O seu maior sonho era vestir a camisola do Benfica, o clube do seu coração. Cada vez que ele entra em campo, é como se entrasse numa 'candy shop', feliz, radiante, a viver o momento em plena felicidade", acrescentou.

Este caso traz à tona a importância de proteger as crianças em ambientes desportivos, não apenas dos colegas, mas também de adultos que deveriam orientar e apoiar. A denúncia de Débora Ghira evidencia como o bullying pode atingir mesmo os mais jovens em espaços que deveriam ser de desenvolvimento e prazer, lembrando a todos a necessidade de vigilância, respeito e responsabilidade por parte de treinadores e instituições. O alerta da atriz é também um chamado à sociedade para que situações de intimidação e abuso não sejam ignoradas, garantindo um ambiente seguro e saudável para todas as crianças.

