“Intenso, profundo, verdadeiro”: Barbara Norton de Matos vive experiência única com as amigas

Bárbara Norton de Matos, de 45 anos, que deu vida a Sílvia em Inspetor Max, terminou mais uma edição do seu projeto pessoal, “Women Up”, uma iniciativa que promove o bem-estar feminino através de experiências intimistas. Com foco em ioga, alimentação saudável e atividades ao ar livre, esta foi a terceira edição do evento, realizada no passado fim de semana.

“É com muito orgulho que termina mais um desafio: WOMEN UP III. Intenso, profundo, verdadeiro”, escreveu a atriz nas redes sociais, numa publicação onde fez questão de agradecer a todas as participantes. “Já estou cheia de vontade de começar o próximo porque isto não vai parar por aqui”, acrescentou, deixando no ar a promessa de mais encontros no futuro.

A atriz partilhou também uma fotografia tirada no momento da despedida, destacando a força do grupo. “Há ali união, força, amor e serenidade”, escreveu, referindo-se à imagem como um reflexo do espírito vivido durante o fim de semana.

Com o bom humor que lhe é característico, Bárbara partilhou ainda os bastidores divertidos da fotografia de grupo, incluindo comentários caricatos das participantes: “Estou zen por fora, mas por dentro a pensar na comida que sobrou”, brincou Rita Maria. “Era suposto sorrir ou parecer profunda?”, comentou Patrícia Candoso. E finalmente: “A Babs a brilhar e eu aqui a segurar a corda da rede. Metáfora da vida”, partilhou Cristina Mestre.

A publicação gerou dezenas de comentários elogiosos, com seguidores a destacarem a energia positiva do grupo:

“Ai, ficar para a vida ❤️”, “Pura vida 👏”, “São todas lindas” e “Só anjinhas. Dia abençoado para vós”, lê-se entre as muitas mensagens.

O Women Up III afirmou-se como mais do que um simples retiro. Foi um espaço de partilha, introspeção e cumplicidade feminina, onde o bem-estar e o humor caminharam lado a lado. Um projeto que, pelas palavras da própria Bárbara, promete continuar a crescer.

