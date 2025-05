Irmã de Rita Patrocínio leva um vestido emprestado ao aniversário. E não vai acreditar quem lho emprestou!

Saiba quem foram os convidados da festa de arromba de Rita Patrocínio

A festa de 30 anos de Rita Patrocínio foi, sem dúvida, um dos eventos mais comentados do fim de semana. A mulher de Tiago Teotónio Pereira reuniu amigos, família e algumas caras bem conhecidas no restaurante Praia no Parque, em Lisboa, para celebrar esta nova década com muita animação, amor e partilha.

Mas, entre os muitos momentos que marcaram a noite, houve um detalhe que não passou despercebido aos olhos mais atentos: o look escolhido por Inês Patrocínio, irmã da aniversariante.

Um vestido verde que deu nas vistas

Inês Patrocínio partilhou nas redes sociais vários registos da festa, onde surge visivelmente feliz ao lado da família e dos amigos. No entanto, o que mais captou a atenção dos seguidores foi o elegante vestido verde que usou na ocasião. Um modelo fresco, vibrante e com um corte que valorizava a silhueta — perfeito para uma noite especial de verão.

Num dos comentários deixados na sua publicação, uma seguidora não resistiu à curiosidade: «O vestido é de onde? É muito giro», escreveu.

A resposta não podia ser mais surpreendente — e, claro, cheia de estilo: «O verde da festa é do armário da @joanaribeiro ❤️!», respondeu Inês com naturalidade e boa disposição. Sim, Joana Ribeiro, a atriz portuguesa conhecida pelo seu talento e elegância, foi quem emprestou o vestido a Inês Patrocínio.

