Irmã famosa de Talu de «A Fazenda» sofre um grave acidente

Tudo que sabemos sobre Talu, de «A Fazenda»?

Evandro Gomes, o ator que dá vida a Talu em «A Fazenda», é irmão da futebolista internacional portuguesa, Jéssica Silva.

No passado dia 15 de março, a jogadora de 30 anos recorreu ao Instagram para revelar aos seguidores que perdeu a visão num olho durante um treino. O incidente ocorreu após ter levado com uma bolada na cara, obrigando-a a parar por tempo indeterminado.

A acompanhar várias fotos do olho magoado, Jéssica Silva revelou: «Depois dum lance no treino, onde levei uma ‘senhora bolada’, perdi a visão do lado direito. Fui ao hospital, passei por um oftalmologista e depois por um especialista de retina, que confirmou uma hemorragia no olho».

A internacional portuguesa, que veste a camisola das norte-americanas do Gotham FC, afirmou que a retina está afetada, mas, felizmente, não descolou. Acrescentou ainda: «Isso é um bom sinal, mas ainda há risco de descolar, por isso vou ter que ser acompanhada regularmente. A recuperação pode demorar, porque, no fundo, a retina está como se tivesse uma nódoa negra».

Neste momento, o mais importante é a recuperação, pelo que a jogadora vai ter de parar por tempo indeterminado: «Deixa-me triste, feliz estava eu, mas faz parte. Ossos do ofício, só acontece a quem dá o corpo ao manifesto. O mais importante agora é recuperar a visão».

No final, Jéssica Silva termina dizendo: «Neste momento, ainda não consigo ver do lado direito e, sem um tempo exato para isso melhorar, também não sei quando poderei voltar a jogar. Já estou a tomar medicação para ajudar na recuperação, mas, até lá, é esperar e acompanhar a evolução».

De recordar que a jogadora pertence à equipa norte-americana Gotham FC. Antes disso, esteve no Benfica. Fez a sua primeira internacionalização em 2010, fazendo atualmente parte da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino.

Veja a partilha completa, aqui:

