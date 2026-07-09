Isabel Figueira passa férias em destino paradisíaco pouco comum entre os portugueses. E as fotos são um sonho

As férias de Isabel Figueira na Turquia têm sido partilhadas aos poucos nas redes sociais, mas foi uma fotografia em particular que captou as atenções dos seguidores. Na imagem, publicada na passada quarta-feira, dia 8 de julho, a atriz surge em biquíni, exibindo uma boa forma física que não passou despercebida.

Na legenda, Isabel Figueira preferiu deixar de lado grandes explicações e apostou numa descrição breve, quase poética, sobre o momento que está a viver: «Em busca do sol em Bodrum. Menos barulho. Mais mar. Mais luz. Mais verão.»

Os elogios não tardaram a chegar. Na caixa de comentários, os seguidores mostraram-se rendidos à imagem, com mensagens como: «Perfeita»; «Maravilhosa»; «Linda sempre» e «Sempre maravilhosa».