«Isto é amor»! Lourenço Ortigão surpreende Kelly Bailey e derrete a internet com gesto romântico

Kelly Bailey partilhou com os seguidores de Instagram um gesto romântico que Lourenço Ortigão teve para com a atriz! O ator surpreendeu a sua cara metade com um pequeno almoço, contudo não foi um gesto qualquer!

Segundo a atriz, Lourenço Ortigão acordou de madrugada para preparar o pequeno almoço para Kelly! A acompanhar uma selfie da atriz, Kelly Bailey escreveu:

«Hoje o Lourenço acordou de madrugada e fez-me comida boa para viajar. Isto é amor. Amo-te».

Kelly Bailey estreou-se na ficção em «A Única Mulher», onde vestiu a pele de Francisca, e, depois disso, foi protagonista em todos os elencos nos quais participou: «A Herdeira», onde deu vida a Luz, «Prisioneira», no papel de Glória, e, por último, «Bem me Quer», como Maria Rita.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey celebraram o primeiro aniversário do primeiro filho dos atores, Vicente Blue, no passado dia 9 de julho de 2024. Lourenço e Kelly Bailey são uns pais babados e estão cada vez mais apaixonados: