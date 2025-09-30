Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Depois de meses intensos de trabalho, sobretudo com a condução do “Big Brother – Verão”, Maria Botelho Moniz decidiu abrandar o ritmo e dedicar-se ao que mais importa: a família. A apresentadora da TVI, de 41 anos, tem partilhado com os seguidores momentos de ternura ao lado do filho, Vicente, de apenas um ano, mostrando que está a viver uma das fases mais felizes da sua vida.

Recentemente, Maria partilhou um vídeo no Instagram que rapidamente conquistou milhares de visualizações. Nele, vê-se o pequeno Vicente radiante a brincar num escorrega, sempre acompanhado pela mãe atenta e sorridente. A cena simples, mas carregada de emoção, encantou os fãs, que não pouparam elogios à alegria e espontaneidade do menino.

Ao lado de Maria está também o companheiro, Pedro Bianchi Prata, a quem a apresentadora fez questão de identificar na publicação. O casal vive um momento de grande cumplicidade e felicidade, algo evidente nas diversas fotografias que têm partilhado nas redes sociais. Em todas elas, Vicente surge sorridente e bem-disposto, conquistando a admiração dos seguidores e reforçando a imagem de uma família unida e cúmplice.

Depois da exposição diária no ecrã, Maria tem privilegiado uma vida mais tranquila, longe da pressão do trabalho, mas próxima dos seus afetos. Para a comunicadora, aproveitar os pequenos momentos em família tornou-se uma prioridade, seja nas brincadeiras com o filho, seja nas demonstrações de amor e parceria com Pedro Bianchi Prata.

Veja aqui um dos momentos mais emocionantes para esta família:

Com esta nova fase, Maria Botelho Moniz mostra que consegue equilibrar a exigência da carreira televisiva com a importância da vida familiar, provando que o maior sucesso, afinal, está nos sorrisos partilhados dentro de casa.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz tem partilhado vários momentos do dia-a-dia do pequeno Vicente com os seus seguidores, mostrando um lado mais íntimo e familiar da sua vida fora dos ecrãs.