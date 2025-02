Iva Domingues e Diogo Morgado: a dupla que brilhou na passadeira vermelha e somou elogios

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração, que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã. A gala do 32º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Diogo Morgado e Iva Domingues deslumbram na passadeira vermelha da Gala dos 32 anos da TVI

Diogo Morgado e Iva Domingues marcaram presença na passadeira vermelha que antecedeu a Gala do 32.º aniversário da TVI, realizada no Casino Estoril. Os dois não passaram despercebidos, destacando-se pela elegância e sofisticação na escolha dos seus looks.

O ator chamou a atenção pela cor da gravata, um detalhe que acrescentou um toque distinto ao visual. Já a apresentadora brilhou com um vestido preto deslumbrante, onde a combinação perfeita entre transparências e brilho fez toda a diferença.



