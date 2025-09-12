Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Já começaram as gravações da nova aposta da TVI, "Amor à Prova", que promete prender o público com uma narrativa intensa, onde o amor, a dor e o riso se entrelaçam.

A trama acompanha uma família, interpretada por João Pedro Jesus, Mafalda Marafusta e Salvador Biernat, que vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho. Entre dilemas morais, decisões difíceis e obstáculos legais, os protagonistas farão de tudo para proteger o que mais amam.

Com estreia prevista até ao final do ano, "Amor à Prova" conta ainda com a participação de grandes nomes do panorama nacional, como Alexandra Lencastre, Diogo Infante, Joana de Verona e José Condessa.

Prepare-se para uma história intensa onde, como o próprio nome indica, o amor será mesmo posto à prova.