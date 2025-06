Já conhece a irmã de Rita Pereira? Surpreenda-se com a sua profissão!

Joana Pereira, irmã mais nova de Rita Pereira, pode não ser uma figura pública, mas tem conquistado o seu próprio destaque — não nas câmaras ou nos palcos, mas na sala de aula. Com 37 anos, Joana é professora do 1.º ciclo e sente-se plenamente realizada com a sua profissão.

Recentemente, Joana partilhou um desabafo emotivo com o fim do ano letivo, revelando a paixão e dedicação que tem pelo ensino:

«Para não esquecer o fim deste ano letivo… terminei exausta mas, uma vez mais, com a certeza de que esta é uma das minhas melhores versões! Ser professora preenche-me! Faz sempre com que a minha criança interior se mantenha e eu nunca perca a capacidade de dar valor às coisas mais simples! Aprender, diariamente, com crianças é um privilégio de que qualquer ser humano deveria poder usufruir!»

A publicação recebeu várias mensagens de apoio e admiração, mostrando que o impacto de uma boa professora vai muito além da sala de aula: «Como partilho da tua opinião! É tão bom estarmos rodeadas de miúdos que nos fazem continuar a ser como ele! 😍 boas férias e bom descanso!», «Gostava que o meu filho tivesse uma professora como você».

A relação de Joana e Rita Pereira

Apesar de viver fora dos holofotes, Joana e Rita mantêm uma relação muito próxima. A ligação entre as duas irmãs é tão forte que Joana é a madrinha de Lonô, o filho de 6 anos de Rita Pereira.

Enquanto Rita Pereira brilha no ecrã, Joana brilha na missão de formar os mais pequenos — provando que o talento na família não se limita ao mundo do entretenimento. Duas irmãs, dois mundos diferentes, mas unidas pelo amor, pela dedicação e pela inspiração que proporcionam aos que as rodeiam.