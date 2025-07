Já conhece a irmã de Tiago Teotónio Pereira? Nem vai acreditar qual é a sua profissão

Irmãos unidos: Tiago Teotónio Pereira mostra-se o maior fã da irmã Mónica, que lançou recentemente a sua primeira música.

Arte na família: A jovem cantora e compositora cresceu no seio de uma família de artistas e quer agora conquistar o público com canções sem rótulos.

Tiago Teotónio Pereira, que se estreou na ficção da TVI em 2008 com Morangos com Açúcar, continua a ser uma presença constante na televisão portuguesa. Depois de interpretar Xavier em Queridos Papás, dá agora vida a Nuno na novela A Protegida. Fora do ecrã, o ator voltou a captar atenções ao partilhar nas redes sociais o enorme orgulho que sente pela irmã, Mónica Teotónio.

Mónica Teotónio, de 26 anos, é cantora e compositora, e começou agora a revelar o seu trabalho ao público. Filha de Madalena Bessa — que foi casada com Nicolau Breyner — e irmã de Tiago, Mónica cresceu numa família ligada ao mundo artístico. Durante anos, manteve a música como uma paixão privada, partilhada apenas com amigos próximos. No entanto, após uma colaboração com João Só, sentiu-se inspirada a seguir o caminho da música profissionalmente. Também trabalhou na produção de umas das sérias mais icónicas da TVI Morangos com Açúcar.

Sem rótulos ou géneros definidos, Mónica pretende apenas cantar aquilo que sente e escrever canções com verdade, assumindo agora essa missão com entusiasmo.

O carinho entre os dois irmãos ficou evidente também numa entrevista de Tiago ao programa Goucha, da TVI, em setembro de 2022, onde foi surpreendido por Mónica no estúdio, protagonizando um momento comovente que pode ser revisto no vídeo abaixo.

