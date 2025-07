Já conhece a sogra de David Carreira? Revelação está a dar que falar

Carolina Carvalho, 30 anos, assinalou, no Instagram, uma data muito especial: o aniversário da mãe, Ana Lúcia. A atriz, que é mãe do pequeno Lucas, fruto da relação com David Carreira, 33 anos, partilhou uma fotografia enternecedora do momento, acompanhada por uma legenda simples, mas com muito amor: “Parabéns Mãe ❤️”.

Na fotografia vê-se Carolina ao lado do filho, Lucas, e o bolo de aniversário em homenagem à mãe da atriz. Mas o grande destaque vai para as parecenças entre mãe e filha são muitas: «Mãe ou irmã? Grande genética,parabéns», «São tão parecidas», «Mãe e filha são cara chapada», «Mãe e filha são iguais. Parecem iguais».

Lucas, o primeiro filho de Carolina Carvalho e David Carreira, nasceu a 27 de janeiro de 2023, e já é uma presença constante nas publicações da atriz, sempre presente em momentos de ternura e cumplicidade.

Com dois anos, Lucas é já o centro das atenções, e, claro, da sua avó babada.

Ana Lúcia tem-se mantido discreta, mas é clara a ligação forte e próxima que mantém com a filha e o neto. A fotografia partilhada por Carolina mostra precisamente isso: um ambiente familiar, cheio de amor e ternura.