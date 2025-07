Já conhece os padrinhos da filha de Rita Pereira? Surpreenda-se

Rita Pereira voltou a surpreender, desta vez com uma escolha simbólica, carregada de afeto e significado: quem são os padrinhos da filha, Lowê.

Ao contrário do que seria mais tradicional, o casal optou por não escolher uma madrinha e um padrinho. Em vez disso, Lowê terá dois padrinhos homens: Tiago Careto e Bernardo Gonçalves. A decisão foi recebida com entusiasmo e ternura, tanto por quem segue a família nas redes sociais como pelos próprios padrinhos, que partilharam o momento com emoção.

“No dia em que fomos conhecer a Lowê ao hospital, a Rita e o Gui deram-nos uma missão de amor para sempre. A missão de sermos PADRINHOS deste ser tão especial. Primeira reação, choque”, começaram por escrever nas redes sociais. “Depois, sentimos uma felicidade tão grande que, apesar de já ter passado quase um mês, continua sem caber em nós.”

A reação dos pais não se fez esperar. Nos comentários, Rita Pereira escreveu: “Obrigada, meus amores, por terem aceite esta missão. Tenho a certeza absoluta que será cumprida com sucesso.” Já Guillaume Lalung reforçou a escolha: “Vocês sempre foram muito mais do que amigos, uma verdadeira parte da nossa família. Mas hoje, ao tornarem-se padrinhos da minha filha, esta ligação vai além da amizade para se tornar uma ligação de coração.”

A escolha foi também referida por Adriano Silva Martins, no programa V+ Fama, com palavras certeiras: “Rita Pereira, sempre à frente do seu tempo.” E, de facto, esta decisão representa muito mais do que uma escolha pessoal, é um reflexo da forma como a atriz encara os laços afetivos: com liberdade, autenticidade e profundidade e sem preconceitos.

Num momento tão especial como este, Rita e Guillaume mostram que o mais importante não são os papéis convencionais, mas sim a entrega e o amor com que se constrói uma rede de apoio à volta de uma nova vida. E Lowê, ainda tão pequena, já tem o mais importante: a ligação verdadeira entre corações.