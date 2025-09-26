Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Voltaria a comprar sem hesitar." Esta air fryer de 5L passou de 122 para 71 euros

Hoje

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Hoje

«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Hoje

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Hoje

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Hoje

Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: «Vou dar notícias que podem ajudar ou virar de pernas para o ar a vida de várias pessoas»

Amor à Prova
Ontem

Mais Vistos

Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Hoje
1

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem
2

Ricardo Sá

Ontem
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
4

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
dom, 4 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

Amor à Prova
Hoje

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Hoje

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Hoje

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
sáb, 3 jan
FORA DO ECRÃ

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Hoje

«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Hoje

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Hoje

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Hoje

«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

Ontem

«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

Ontem
Mais Fora do Ecrã