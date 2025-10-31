«Já passámos por tanto…»: Lourenço Ortigão abre o coração sobre alguém que mudou a sua vida

Lourenço Ortigão noivo da atriz Kelly Bailey, voltou a emocionar os seus seguidores com uma das suas publicações mais pessoais. O ator declarou-se publicamente ao irmão, Tomás Ortigão, por ocasião do seu 40.º aniversário, partilhando nas redes sociais uma série de fotografias que ilustram a forte ligação entre os dois.

Numa legenda longa e sentida, Lourenço deixou palavras carregadas de afeto e reflexão sobre o percurso que ambos partilharam ao longo da vida: “Tommy, já passámos por tanto... a vida tem-nos ensinado tudo, não tem? Não se pode construir sem coragem, sem errar, sem cair. Mas para cair é preciso estar de pé e para estar de pé é preciso levantar-nos do chão e assim sucessivamente”, escreveu o ator, com a emoção à flor da pele.

O artista, que recentemente tem partilhado momentos de grande felicidade ao lado da noiva Kelly Bailey e do filho Vicente, fez questão de agradecer ao irmão por ser um apoio constante: “Obrigado por estares sempre ao meu lado. Hoje fazes 40 anos, e como teu irmão não podia estar mais feliz nem mais orgulhoso por ti. Adoro-te nos dias mais exigentes, nas imperfeições e nas decisões que tomaríamos diferentes. Porque para celebrar os dias bons, terás sempre quem te sorria. PARABÉNS, QUARENTÃO.”

A mensagem rapidamente se encheu de comentários de carinho por parte dos fãs, que elogiaram a cumplicidade e o amor entre os irmãos, destacando o lado mais humano e familiar de Lourenço Ortigão, muitas vezes visto apenas através do sucesso profissional e das luzes da ribalta.

O ator, de 35 anos, tem ainda outro irmão, Duarte Ortigão, e é filho de Carolina Ortigão, conhecida comentadora. tem sido sempre muito próxima dos filhos e já se pronunciou publicamente sobre a harmonia familiar.

Recorde-se que, quando se tornou público o noivado entre Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, a mãe do ator não escondeu o orgulho e a felicidade: “É a maior felicidade, só lhes faltava isto. Acredito que nós lhe tenhamos passado a importância da família. A Kelly para nós é família, é a mãe do meu neto, eu tinha-a como nora, mesmo não estando casados. Eles, querendo dar este passo, formalizam de uma forma muito comprometedora o passo do matrimónio.”

Esta publicação é mais uma prova de que, para Lourenço Ortigão, o valor da família está acima de tudo — um sentimento que, mais uma vez, conquistou os seus seguidores e reforçou a imagem do ator como um homem profundamente ligado às suas raízes e afetos.

Veja aqui como está crescido o filho dos atores, o pequeno Vicente Blue:

