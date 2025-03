Já viu as fotografias do filho de Maria Botelho Moniz no Brasil? Até Ana Guiomar comentou!

Maria Botelho Moniz e o marido, Pedro Bianchi Prata, viajaram esta semana para a Bahia, no Brasil, com o filho Vicente, de 16 meses. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais alguns momentos desta viagem especial, mostrando-se radiante com a escapadinha em família.

«Vamos em busca do Verão.🌴☀️✈️», escreveu Maria no Instagram, recebendo de imediato várias reações. Entre elas, destacou-se o comentário da atriz Ana Guiomar, que não resistiu e deixou cinco corações: ❤️❤️❤️❤️❤️.

Ao longo dos últimos dias, a apresentadora tem feito inúmeras partilhas, mostrando como Vicente está crescido e encantando os seguidores. "Que bebé mais querido, fofo e lindo 😍😍😍😍", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Maria não se aguenta, tão mas tão feliz! E descontraído que está o lindo Vicente. Tenho tanto carinho por ele como se fosse da minha família. Muita saúde e continuação de boas férias ❤️❤️❤️🥰👏".

Pedro Bianchi Prata, marido da apresentadora e piloto de 50 anos, também fez questão de partilhar um resumo da viagem num comentário simples, mas cheio de significado: "As melhores férias 🙌❤️".

As imagens da família na Bahia têm conquistado o público, que se mostra encantado com a felicidade e cumplicidade de Maria, Pedro e o pequeno Vicente. Percorra a galeria e veja mais fotos desta viagem.

