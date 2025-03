Já viu o casaco desta atriz da TVI que está a causar furor?

Margarida Corceiro esteve em Paris! Saiba com quem

Foi no passado dia 18 de março que Margarida Corceiro deixou a internet ao rubro com umas fotos em Paris! Para além da sua beleza evidente, houve outro pormenor que mereceu destaque: o casaco da atriz.

Castanho e bem fofo, este foi o casaco que encheu a caixa de comentários de elogios. Podem ler-se alguns como: «Very beautiful everything suits you brow suits you very nicely» («Muito bonita, tudo lhe fica bem, o castanho assenta-lhe lindamente»), «brown is such a good color» («o castanho é uma cor tão bonita»), «the jacket looks so comfy» («o casaco parece tão confortável») e «Aaaa Brown looks so good on u» («Aaaa o castanho fica-lhe mesmo bem»).

O casaco é da marca 'Alo'. Veja as fotos na galeria que preparámos para si e confira a partilha completa aqui:

