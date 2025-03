Já viu o look de Maria Botelho Moniz? Está a receber uma chuva de corações

Já viu as fotografias do filho de Maria Botelho Moniz no Brasil? Até Ana Guiomar comentou!



Maria Botelho Moniz, de 41 anos, voltou a ser destaque nas redes sociais com o seu mais recente look, que tem conquistado inúmeros elogios.

A apresentadora, que atualmente conduz os diários do «Desafio Final» e participou na série «A Filha» da TVI, surpreendeu ao surgir com um elegante conjunto bicolor, partilhando a história por trás da peça no Instagram.

"Passei aqui só para vos mostrar este conjunto lindão e dizer-vos que é muito bom trabalhar com pessoas que nos surpreendem", escreveu Maria na publicação. A apresentadora explicou ainda que a peça surgiu de forma inesperada durante uma prova de guarda-roupa para o programa:

"A Marta trabalha no guarda-roupa da TVI, é discreta, muito querida nas palavras, e se não estivermos atentos talvez possamos não dar por ela. Este conjunto apareceu no chariot de roupa de uma prova para o programa e disse logo que o adorava e ainda sem o vestir disse que o queria comprar".

Para sua surpresa, a peça era criação da própria Marta, que recentemente lançou a sua própria marca: "Hoje apresentei o programa com ele, ficou na TVI para fazer bainha e em breve vem para minha casa. Disseram-me que a Marta está contente, filmou a abertura do programa, e as suas peças ali estavam na televisão! Parabéns à Marta que está a fazer o seu caminho e pelo menos esta cliente já conquistou".

A publicação rapidamente encheu-se de comentários de figuras conhecidas, como Mafalda Castro, Diana Lopes e Mariana Alvim, que escreveu "Adoro ". A admiração pelo look e pela história por trás dele continua a crescer, tornando-se um verdadeiro sucesso entre os seguidores da apresentadora.

