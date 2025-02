Já viu o post viral de Margarida Corceiro? «Podem fechar a Internet»

Foi no passado dia 27 de fevereiro que Margarida Corceiro partilhou vários momentos especiais do mês que passou. Na publicação, podem ver-se registos de sessões fotográficas em lingerie, a sua presença na gala dos 32 anos da TVI, flores que recebeu, momentos de carinho com o seu gato, um jantar ao lado de Kelly Bailey e Angie Costa, uma foto ao espelho com Angie Costa, um vídeo no avião, entre outros instantes marcantes.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios! Entre as mensagens, destacam-se: «Go ahead, close the internet now», «um mês especial e bonito», «Woooow que cosita más bonita hermana», «fantástica».

