Jessica Athayde e uma das atrizes mais acarinhadas de Portugal parecem irmãs. Saiba quem é

No passado domingo, Jessica Athayde partilhou uma fotografia ao lado da amiga e também atriz Kelly Bailey. Para além de serem colegas no mundo da ficção, as duas mantêm uma amizade próxima fora do ecrã.

Na publicação, é impossível não notar as semelhanças físicas entre as atrizes. Ambas são loiras, de pele clara, com olhos claros e sobrancelhas marcantes. A legenda da fotografia levanta a questão: "Também as acha parecidas?".

Percorra a galeria e veja por si mesmo a imagem que está a dar que falar!

De recordar que Kelly Bailey vai dar vida a Júlia na nova novela «A Fazenda».

Júlia é o nome da personagem da artista: a filha do meio de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A infância e adolescência foram marcadas pelos conflitos com o seu pai. Com Leonor muitas vezes ausente, internada em clínicas de saúde mental, Júlia teve na tia Alba a figura materna que lhe faltou e ainda hoje é a ela que recorre quando precisa de ajuda. Júlia tinha 12 anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa levando consigo Júlia e Eva, enquanto Mafalda, a mais velha, ficou a morar com o pai. Júlia não estava preparada para as dificuldades que a família atravessou a seguir. Miguel usava todo o seu poder financeiro e influência para dificultar a vida da ex-mulher e aliciar as filhas, virando-as contra a mãe.

Júlia lidava mal com as privações a que estava sujeita e tornou-se uma fonte de problemas. Júlia foi uma aluna medíocre, não por falta de capacidades, mas por instabilidade emocional. Passou um longo período em casa da sua melhor amiga em Angola e, quando voltou, concluiu o 12º ano. Hoje trabalha como assistente de bordo numa companhia de jatos privados. A família acha que ela não tem cabeça e tenta encaixá-la num casamento financeira e emocionalmente sólido, mas Júlia consegue sempre trocar as voltas. Em Angola, ela terá um romance com Ary, um jovem europeu que trabalha na fazenda “Moringa” como vaqueiro.

Veja também: