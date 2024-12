Jessica Athayde escreve palavras emotivas à mãe: «Percebo que fui bastante injusta»

No passado dia 30 de dezembro, Jessica Athayde emocionou os seus seguidores ao fazer uma sentida declaração de amor a uma pessoa especial na sua vida: a mãe.

A progenitora da atriz celebrou mais um aniversário, e a atriz não deixou passar a data sem partilhar uma mensagem carinhosa e cheia de admiração.

A acompanhar uma sequência de fotografias que capturam momentos especiais da mãe, sozinha, ao lado da filha ou com o neto Oliver, Jessica Athayde partilhou palavras emotivas e cheias de ternura:

«A minha dancing queen faz anos hoje. Ser mãe é provavelmente dos papéis mais ingratos da nossa vida, damos o que temos e não temos, são doses de amor industriais sem pedir nada em troca e um dia temos de aceitar que os nossos filhos não nos pertencem, que vão sair do ninho, que vão ser quem querem ser e não quem nós queremos que eles sejam. Percebi a dureza disto só depois de ser mãe. Percebo que fui bastante injusta quando decidi sair do ninho sem olhar para trás …. e espero que o meu filho nunca me faça isso. A vida é mesmo isto, viver, errar, aprender e aproveitar o que nos resta da vida. Espero poder ainda aproveitar muito a minha querida mãe. Happy birthday mummy».

Veja a partilha completa, aqui: