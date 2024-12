Jessica Athayde revela quem foi o convidado mais especial e explica: «Está com a saúde muito debilitada»

Jessica Athayde e Diogo Amaral deram o nó, este sábado, 30 de novembro.

Quase uma semana depois do grande dia, a atriz abriu o coração sobre um convidado muito especial que, devido a problemas de saúde, tinha muita probabilidade de não estar presente: o seu pai.

«Uma das maiores alegrias do meu casamento foi contar com a presença do meu pai. Chegou segundos antes de eu chegar (como combinado) foi acompanhado ao seu lugar por uma das madrinhas (a meu pedido ) e sentado mesmo à minha frente para que o pudesse olhar nos olhos. E tantas vezes olhei. Enquanto o coro Gospel cantava , conseguiu dançar comigo durante uns segundos! Nunca me esquecerei desse momento.», revelou.

De seguida explicou o motivo: «O meu pai, infelizmente , está com a saúde muito debilitada e ainda pensámos que poderia não conseguir estar presente mas conseguiu. E foi sem dúvida uma das presenças que me deixou mais emocionada e feliz».

A atriz recordou ainda toda a festa e a importância de todos aqueles que estiveram presentes: «A cada dia que passa sinto que a festa não poderia ter sido mais perfeita e que por alguma razão escolhemos a dedo todos aqueles que nos acompanharam : são pessoas de amor, que gostam de nós e nos protegem e por mais que o mundo lá fora seja tantas vezes cheio de maldade e mentira, teremos sempre a nossa bolha de magia, de família e de amigos para nos protegerem. O resto é só o resto - pouco interessa.»

O casal convidou cerca de 200 pessoas entre família e amigos, mas fez um pedido especial e original.