José Condessa abre o coração: «Entreguei-lhe o que sou como actor e pessoa»

José Condessa recorreu à sua conta de Instagram, esta segunda-feira (7 de outubro de 2024), para falar sobre uma pessoa muito especial: Augusto Fraga, o realizador de «Rabo de Peixe».

Acompanhado por um conjunto de registos fotográficos, o ator abriu o coração: «Apertámos a mão a primeira vez longe de sabermos o que tínhamos para partilhar pela frente. Uns dias depois partilhámos um dos momentos mais importantes na nossa amizade, mas eu nem o vi. Do escuro da sala de casting por detrás das luzes, como tanto gosta de estar, ouvi a sua voz calma e convicta enquanto dirigia. Foi a essa voz que me dirigi enquanto falava dos meus medos e sonhos, de “quem eu era”».

De seguida, o artista contou como é que esta ligação cresceu: «Meses depois na nossa ilha mágica a ver o mar, o Augusto falou-me dele. Como se soubesse que me devia isso para estarmos em pé de igualdade, tendo em conta que a nossa ligação crescia para lá do que era necessário para trabalharmos juntos. Desde aí só aumentou. Entregou-me um cubo de Rubik e o primeiro episódio assim que decidiu que iríamos navegar juntos estes mares. Eu entreguei-lhe o que sou como actor e pessoa sabendo que do outro lado tinha alguém merecedor dessa confiança. Porquê? Não sei, só sabia».

«Somos muito parecidos, queremos marcar o mundo, gostamos de música dos anos 80 e de cantar aos gritos em viagens de carro. Temos mau perder, mas abraços verdadeiros e fortes. Somos românticos e teimosos. Sabemos o valor da palavra e dizemos sem medo que gostamos um do outro. Defendemos o que amamos com a mesma força com que sonhamos alto mantendo os pés na terra.

Rabo de peixe deu-me muito mais daquilo que podem ver. Deu-me um homem bom, amigo completo e verdadeiro, um profissional exemplar. Deu-me o Augusto. Sabemos que nos temos um ao outro sem ter de olhar por cima do ombro para ver se o outro “está lá”, está sempre. Mesmo que a sua voz venha do escuro», concluiu.

Recorde-se que José Condessa é um dos protagonistas da série «Rabo de Peixe»: