José Condessa e Luisinha Oliveira: as imagens que estão a apaixonar o país

O Dia dos Namorados está quase a chegar! No próximo dia 14 de fevereiro, o amor estará ainda mais no ar, e nós, no site das novelas da TVI, não resistimos a uma boa história de amor. Por isso, trazemos-lhe as melhores fotos de um dos casais mais apaixonados do momento: Luisinha Oliveira e José Condessa.

A modelo, de 25 anos, e o ator, de 27 anos, assumiram a relação no final de setembro de 2024, após meses de especulação. Desde então, têm encantado os fãs com momentos cheios de cumplicidade e romantismo.

Sempre cúmplices e apaixonados, o casal tem vindo a derreter corações nas redes sociais com registos encantadores e inesquecíveis.