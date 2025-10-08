José Condessa e Luisinha Oliveira celebram o amor — mas um detalhe ´atrevido` chamou todas as atenções

  TVI Novelas
  Hoje às 16:52
José Condessa e Luisinha Oliveira celebram o amor — mas um detalhe ´atrevido` chamou todas as atenções - TVI
O namoro de José Condessa e Luisinha Oliveira mostra-se mais forte e próximo do que nunca. O casal desfilou elegância no casamento de um primo do ator, numa ocasião que não foi apenas uma celebração familiar, mas também um momento emocional e íntimo para José Condessa.

Nos últimos tempos, o ator e a companheira têm sido vistos em diversos eventos familiares juntos, mostrando que a relação vai além do quotidiano e se estende a momentos importantes da família e dos amigos próximos. Esta presença conjunta reforça a ideia de que Luisinha Oliveira já faz parte das ocasiões mais significativas da vida de José.

No Instagram, José partilhou fotografias dos visuais do casal e confessou ter vivido uma experiência muito especial"Ontem casei o primo, mas foi muito mais que isso."

Num texto carregado de emoção, o ator descreveu a importância do dia e o sentimento que carregava como padrinho:
"Ser o teu padrinho neste dia tão especial foi, desde o teu convite, um orgulho que guardo num lugar especial. Ter esta honra é lembrar os nossos, os que cá estão e os que, pelo céu ser longe demais, não conseguem aqui estar como todos gostávamos. É a continuação da ligação das nossas raízes, da nossa família. Das histórias e memórias que perpetuamos. Muito desse legado levaste ao peito no teu fato. Agora crias o teu. Continuas a construir a tua vida com o teu coração bom e ao lado de uma mulher que te iguala em bondade e loucura. E és feliz. Se não for esse o sentido da vida, não sei qual é. Que sejam sempre felizes. E que saibam que estarei sempre em qualquer momento, mais ou menos feliz", escreveu José Condessa.

O casamento parece ter sido tão animado que, que terminou com o ator em pouca roupa, usando apenas uns calções às riscas, mostrando o espírito descontraído e divertido que marcou todo o evento. Veja a imagem na galeria a cima.

Este episódio demonstra não só a profunda ligação familiar do ator, mas também a cumplicidade e felicidade que partilha com Luisinha Oliveira, mostrando que a relação já se integra em momentos de celebração, tradições familiares e partilhas especiais.

Relembre-se que José Condessa e Luisinha Oliveira estão juntos há cerca de um ano, pois assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2024 e celebraram o primeiro aniversário de namoro em agosto de 2025. veja aqui uma declaração especial da atriz: 

