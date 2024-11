José Condessa e Luisinha Oliveira juntos em evento e pormenor chama a atenção

No passado sábado, José Condessa e Luisinha Oliveira marcaram presença na prestigiada 'GQ Night of the Year'. Este evento, descrito como «uma celebração que une a elegância da GQ ao charme de Lisboa», reuniu algumas das figuras mais notáveis do panorama nacional e internacional, numa noite dedicada ao glamour, moda e reconhecimento de talentos.

Os atores destacaram-se pelas suas escolhas de vestuário, mostrando sofisticação e originalidade. Luisinha Oliveira deslumbrou com um vestido preto transparente, decorado com pormenores em renda delicada , que realçavam a sua elegância e transmitiam uma aura de confiança e poder.

José Condessa optou igualmente pela cor preta, com um visual composto por calças e uma camisa bordadas com miçangas brilhantes . No entanto, foi um detalhe específico que captou a atenção: a palavra "amor", bordada discretamente no fato, conferiu um toque de simbolismo e singularidade ao outfit.

A acompanhar a partilha, pode-se ler:

«Há noites e noites e a de ontem foi das que queremos repetir, principalmente quando tudo encaixa na perfeição 🌒 @gqportugal sempre a dar o mote, venham mais».

Percorra a galeria e veja as fotos do casal.

Veja também: