José Condessa faz partilha emotiva e declara-se a Luisinha Oliveira: «Vi de perto uma prova de amor»

Beatriz Barosa assinala dia muito importante: «Já nasceu»

O passado sábado, 25 de maio, foi um dia de grande significado para Luisinha Oliveira. A modelo e influenciadora digital apresentou oficialmente o seu primeiro livro, intitulado Dear Well-being Journal, um projecto profundamente pessoal que convida os leitores à introspecção e ao autocuidado.

A ocasião contou com a presença de familiares, amigos e seguidores, mas houve uma presença especial que não passou despercebida: José Condessa, ator e namorado de Luisinha, fez questão de marcar o momento com uma mensagem emocionada e repleta de orgulho. Através das redes sociais, o ator partilhou vários registos do evento e acompanhou as imagens com palavras que rapidamente comoveram os fãs.

No passado domingo vi de perto uma prova de amor: vi-a devolver de coração cheio à terra e gentes que a viram nascer. Tão bonito que é ver em formato de livro o teu altruísmo. Só alguém como tu, completamente altruísta e observadora, cria e escreve algo que fará do leitor o protagonista. Neste journal encontramos muito de ti, do teu coração e do teu olhar para o mundo, mas encontraremos muito mais sobre nós. Desfias-nos a mergulhar no nosso eu e a descobrir que temos muitas perguntas e incertezas e que está tudo bem em termos ainda mais, porque o caminho se faz caminhando. A tua luz que vem de dentro transforma-se em tudo aquilo que fazes e queres fazer. Muito orgulho em ti, Lua. Vamos agora todos cuidar melhor de nós… Dear Well-being Journal disponível para venda por todo o país e não só 🤍 (apressem-se, mesmo 😂)".

A resposta de Luisinha Oliveira não se fez esperar e veio confirmar o carinho e a sintonia que une o casal: «Meu amor… as tuas palavras são sempre as mais bonitas. Obrigada ❤️», escreveu a jovem autora, emocionada com a declaração.

A publicação de José Condessa rapidamente gerou centenas de reações e comentários positivos por parte dos seguidores do casal, que não pouparam nos elogios:«Estive lá e gostei muito!! São muito queridos 😍», «Merecem os dois tudo aquilo que conquistam, porque é fruto de muito empenho, dedicação e amor que colocam sempre em tudo o que fazem. @luisinhaoliveira99 Parabéns por esta conquista especial, que é também imagem do bonito coração que tens 🥹✨», «Que palavras bonitas e cheias de amor e orgulho! Vocês são uns fofinhos 🥹🥹🥹».

O Dear Well-being Journal propõe-se ser mais do que um simples livro: é um guia de reflexão pessoal, com exercícios e pensamentos que incentivam ao autoconhecimento e ao equilíbrio emocional — valores que, como se vê, estão muito presentes na forma como Luisinha e José vivem a sua relação.

Percorra a galeria e veja as fotos em questão.