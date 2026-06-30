Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Esqueça a praia! Há um lugar em Portugal que promete as fotografias mais bonitas deste verão

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Terra Forte
Hoje

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy expulsa Flor da mansão

Terra Forte
Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje

Momento hilariante em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Leumi numa épica troca de insultos

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Carminho aconselha Miguel e Beatriz sobre Diana: «Metam-se longe dessa mulher»

A Madrasta
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Provocada por Maria de Fátima, Susette termina tudo com Leumi

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: «O importante agora é aliviarmos o peso das ações de cima das costas da Diana»

A Madrasta
Ontem

Terra Forte: Vivi descobre a morte de Armando e a reação é de partir o coração

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Diana desabada após mais um impasse: «Está sempre um passo à minha frente»

A Madrasta
Ontem

Mais Vistos

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
1

Esta praia fluvial portuguesa é famosa pelas águas medicinais que curaram um Rei

Ontem
2

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede Diana em casamento. Os pormenores do momento romântico

Ontem
3

Já são conhecidos os sete patrimónios que vão representar a Grande Lisboa nas Novas 7 Maravilhas de Portugal

Ontem
4

Apanhámo-la com desconto: a mochila de viagem preferida dos viajantes frequentes

qui, 30 jul
5

Viajar sem stress: o acessório de cabine mais procurado da Amazon está em promoção

qui, 30 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Madrasta»: Quem é o pai do bebé de Francisca? Ricardo teme o pior

dom, 2 ago

Exclusivo «A Madrasta»: Francisca está grávida e Pedro fica sem reação

dom, 2 ago

Terra Forte- Álvaro inconsolável com a morte de Armando: «Com vontade de beber até morrer»

Terra Forte
sex, 31 jul

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem

Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está risco. Pedro e Felícia recebem notícia devastadora

sáb, 1 ago

Uma cirurgia plástica deixou irreconhecível uma das maiores estrelas de Hollywood: «Entrei como celebridade e saí anónima»

sex, 31 jul
FORA DO ECRÃ

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje

Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

Ontem

Fernanda Serrano prepara-se para fazer par romântico com este amigo de longa data. E agora vivem férias em conjunto

Ontem

Júlia Palha conquista Hollywood... e já tem estrela no Passeio da Fama? As imagens do maior sonho da atriz

Ontem

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
Mais Fora do Ecrã