José Condessa reage a anúncio de Cifrão sobre «Morangos com Açúcar»: «Já estou a chorar»

Esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, fez uma reflexão sobre os «Morangos com Açúcar».

«Há momentos que nos marcam para sempre. Canções que nos transportam no tempo. Personagens que se tornam nossos amigos, mesmo que nunca os tenhamos conhecido pessoalmente. “Morangos com Açúcar” não foi apenas uma série de televisão. Foi um fenómeno, um movimento, um pedaço da nossa adolescência que se entranhou na nossa identidade», começou por dizer.





De seguida, relembrou as bandas da série e levantou a ponta do véu sobre o que aí vem: «Durante duas décadas, crescemos com os Morangos. Rimos, chorámos, apaixonámo-nos, sonhámos. As bandas sonoras tornaram-se hinos da nossa geração, moldando verões inesquecíveis, tardes de escola e primeiros amores. D’ZRT, as Just Girls, os 4Taste e tantos outros deram-nos a banda sonora da nossa juventude – e agora, chegou o momento de reviver essa magia!».

José Condessa ficou curioso com o que está para vir e ficou emocionado: «não sei o que é mas já estou a chorar».

Recorde-se que Cifrão faz parte da banda D'ZRT: