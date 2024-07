José Condessa marcou presença no Festival Nos Alive e não passou despercebido.

O ator arrasou com um look diferente do que já nos habituou, mas «lindo de morrer». Com uma camisola de manga à cava, calças tropa, óculos de sol, lenço ao pescoço e um colar, que está a chamar a atenção de tudo e todos.

Sabemos que o colar é da marca House of Curated e que está à venda no site por 395 euros.

Recorde-se que José Condessa dá vida a Tiago em «Cacau»: