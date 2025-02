Jovens, bonitos e muito cúmplices durante o jantar da gala. Sabe de quem falamos?

Ninguém estava à espera! José Condessa surpreende com acessório inédito na Gala da TVI

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebrou mais um aniversário com uma gala especial no Casino Estoril, numa noite memorável, repleta de emoções e surpresas.

Matilde Reymão e José Condessa foram duas das estrelas que marcaram presença na Gala do 32.º aniversário da TVI. Os atores, que deram vida a Cacau e Tiago na novela Cacau, não são apenas colegas de elenco, mas também bons amigos fora do ecrã.

Ao longo das gravações, Matilde Reymão e José Condessa fortaleceram uma relação de amizade, que têm partilhado com os seguidores nas redes sociais. E nos bastidores da gala não foi diferente: durante o jantar do evento, os dois mostraram-se bastante cúmplices, reforçando o laço especial que os une. Veja as fotos na galeria que preparámos para si!

