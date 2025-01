Juntas, Helena Isabel e Kelly Bailey fazem as delícias dos fãs

Esta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, Helena Isabel partilhou uma fotografia ao lado de uma das atrizes mais talentosas da sua geração: Kelly Bailey.

Os seguidores e fãs ficaram deliciados com este registo fotográfico que junta duas das atrizes mais acarinhadas em Portugal.

Na galeria acima, pode ver as duas juntas nos bastidores da sua novela «A Fazenda».

Kelly Bailey é uma das protagonistas nesta novela, onde dá vida a Júlia: a filha do meio de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A infância e adolescência foram marcadas pelos conflitos com o seu pai. Com Leonor muitas vezes ausente, internada em clínicas de saúde mental, Júlia teve na tia Alba a figura materna que lhe faltou e ainda hoje é a ela que recorre quando precisa de ajuda. Júlia tinha 12 anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa levando consigo Júlia e Eva, enquanto Mafalda, a mais velha, ficou a morar com o pai. Júlia não estava preparada para as dificuldades que a família atravessou a seguir. Miguel usava todo o seu poder financeiro e influência para dificultar a vida da ex-mulher e aliciar as filhas, virando-as contra a mãe. Júlia lidava mal com as privações a que estava sujeita e tornou-se uma fonte de problemas. Júlia foi uma aluna medíocre, não por falta de capacidades, mas por instabilidade emocional. Passou um longo período em casa da sua melhor amiga em Angola e, quando voltou, concluiu o 12º ano. Hoje trabalha como assistente de bordo numa companhia de jatos privados. A família acha que ela não tem cabeça e tenta encaixá-la num casamento financeira e emocionalmente sólido, mas Júlia consegue sempre trocar as voltas. Em Angola, ela terá um romance com Ary, um jovem europeu que trabalha na fazenda “Moringa” como vaqueiro.

Helena Isabel veste a pele de Zulmira: proprietária do “Palanca Lodge”, um lodge turístico na província de Huila, Angola. Nascida em Lisboa, numa família de classe média. Ainda em criança, partiu com a família para Luanda onde o seu pai era funcionário bancário. A família retornou a Portugal na altura da independência. Zulmira casou em Portugal, teve um filho e dois netos. Nunca esqueceu África. Quando enviuvou, há vinte e cinco anos, cumpriu o sonho de voltar a Angola e abriu um lodge turístico perto de uma reserva natural, na província de Huila. Mais tarde um dos netos, Joel, juntou-se-lhe e hoje ajuda-a no lodge. Também adotou Ary, um menino europeu de uma instituição social, criando-o como seu próprio neto. Zulmira é uma mulher independente, enérgica e apaixonada por África. Trata os hóspedes como família, mas esconde o seu amor por doces, apesar de ser diabética. A sua principal motivação é proporcionar um futuro seguro para os netos, mas enfrenta problemas de saúde que esconde deles para não deixar o lodge.