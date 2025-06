Kelly Bailey e Lourenço Ortigão aventuram-se em viagem de mais de 15 horas com filho de 1 ano

Vicente Blue, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, voltou a encantar os seguidores dos pais nas redes sociais. A atriz e a família estão de férias e nós descobrimos o destino! Kelly Bailey está em Bali com o filho e o noivo!

Kelly Bailey partilhou vários registos do filho em Bali e os registos têm deixado os fãs derretidos.

Um verão em família

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey têm mantido uma presença equilibrada nas redes sociais, partilhando momentos em família sem nunca expor em excesso a imagem do filho. Sem dúvida, Vicente Blue continua a conquistar corações com o seu ar doce, rebelde e livre, como um verdadeiro “filho do mar”. Percorra a galeria e veja as fotos em questão.

De recordar que Kelly Bailey deu uma entrevista exclusiva à SELFIE, na red carpet da Gala do 32.º Aniversário da TVI, onde falou sobre o casamento que se avizinha! De recordar que a atriz está noiva de Lourenço Ortigão.

Nesta conversa exclusiva, a atriz revelou como se sente nesta nova fase da sua vida e confessou que, até ao momento, ainda não conseguiram dedicar-se totalmente aos preparativos da cerimónia:

«A sensação de estar noiva é boa. Mas ainda não tivemos muito tempo para nos dedicarmos à parte do casamento». A grande questão que todos querem ver respondida é: quando será o grande dia? No entanto, nem os próprios noivos têm uma data definida. Ainda assim, já existem algumas preferências: «Não sabemos, ainda. Depende de algumas coisas. Gostaria que fosse este ano, mas não sei se vai dar tempo. Preparar um casamento requer o seu tempo».

A atriz explicou ainda que, devido às gravações intensas da novela «A Fazenda», deseja que todo o processo seja vivido com tranquilidade: «Como estou a gravar com muita intensidade, quero que a preparação e essa fase sejam momentos tranquilos. Quero desfrutar desse momento, não quero que seja atribulado. Temos muitas ideias, muitas referências, mas ainda não pusemos nada em prática».

Para finalizar, Kelly Bailey garantiu que não vai permitir que a ansiedade interfira na felicidade deste momento especial: «Quero mesmo que a preparação seja um processo feliz e sei que, muitas vezes, não é. Mas connosco isso não vai acontecer. Se tiver de ser no próximo ano, será. Já não falta muito tempo para terminar as gravações e depois vou ter mais tempo para pensar sobre isso».

Com 26 anos, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, de 35 anos, são um dos casais mais acarinhados de Portugal. Ao longo dos anos, têm partilhado momentos especiais da sua vida a dois nas redes sociais, encantando os fãs com fotos e vídeos repletos de amor.

Deste romance nasceu Vicente Blue, o primeiro filho do casal, que veio fortalecer ainda mais esta bonita história de amor. V icente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey.

A atriz está completamente fascinada com a maternidade e confessou no «Dois às 10» querer ter mais filhos.

Relembre-se queque Lourenço pediu Kelly em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue.

