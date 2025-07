Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em destino paradisiaco com o filho: "Onde é esse lugar?"

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão a aproveitar dias de tranquilidade e cumplicidade em família, ao lado do filho bebé, Vicente Blue, num destino que deixou os fãs rendidos. A atriz partilhou no Instagram uma série de fotografias idílicas com a legenda “Living the slow life here”, despertando curiosidade e muitos elogios nas redes sociais.

Nas imagens, vê-se o casal num cenário paradisíaco, com vegetação exuberante, uma casa adorável e um ambiente de total serenidade — como saído de um postal. Os fãs não tardaram a reagir nos comentários, enchendo a publicação de mensagens carinhosas: “Família Mais Linda do Mundo ❤️”, “Que amor de criança ❤️”, “Só amor 😍” e até uma referência divertida ao clássico do cinema: “Personagens do filme ‘A Lagoa Azul’ 😍😍😍”.

Entre os rostos conhecidos que também deixaram o seu carinho está Margarida Corceiro, que comentou com emojis de corações, mostrando o apoio e admiração pela jovem família.

Mas a beleza do local despertou também muita curiosidade. Vários seguidores perguntaram: “E onde é esse lugar???”. No post, a localizacao aparece como “Bali, Indonésia” — revelando o destino de sonho escolhido por Kelly e Lourenço para estas férias em modo “desligar do mundo”.

O casal, que tem optado por manter a vida familiar reservada, continua a partilhar pequenos momentos de grande ternura, provando que, longe dos holofotes, vivem uma das fases mais felizes das suas vidas.