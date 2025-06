Kelly Bailey é parecida com o pai ou com a mãe? Veja por si e conheça os pais da atriz

Kelly Bailey partilhou um momento especial e descontraído com os seus seguidores, através de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, captadas numa noite de verão, vemos os pais da atriz no que parece ser o final de um jantar em ambiente familiar e acolhedor.

Ambos vestidos de branco, transmitem leveza e elegância: a mãe surge com um top e calças largas, enquanto o pai aparece com uma camisa de linho, num estilo informal e sofisticado. O vídeo, filmado com carinho pela própria Kelly, mostra não só a cumplicidade entre o casal, mas também levanta uma questão inevitável: com quem será que Kelly Bailey é mais parecida?

A beleza da atriz tem sido frequentemente elogiada, mas depois de ver este vídeo, fica difícil não comparar os traços de Kelly com os dos pais. Terá herdado mais da mãe ou do pai? Uma coisa é certa: a genética está em grande forma nesta família.

Veja o vídeo e tire as suas próprias conclusões!

Recorde-se que Vicente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey. O casal está noivo. O ator pediu a sua amada em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue, pediu Kelly em casamento.