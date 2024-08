Kelly Bailey faz mudança de visual radical e deixa seguidores chocados: «Poderosa»

No passado dia 18 de agosto, Kelly Bailey surpreendeu os seguidores com um corte de cabelo radical e muito corajoso. A atriz que já tinha habituado os seguidores ao seu cabelo longo e loiro, arriscou e fez um corte muito arrojado! A atriz cortou o cabelo pelo queixo e arrasou!

A caixa de comentários encheu-se de elogios. Podem-se ler alguns como: «Ainda mais perfeita não sei como é possível», «Seja com o cabelo comprido ou curto, ficas muito bonita. Parabéns pela coragem, do corte. Beijinhos e felicidades», «Realmente quem é linda, fica bem de qualquer forma!», «Whaaaaaaat? Love it Kelly», «De todas as maneiras…uffaaaa cansativa».

Veja a partilha completa, aqui. E, percorra a galeria que preparamos para si e veja várias fotos da atriz.

Kelly Bailey estreou-se na ficção em «A Única Mulher», onde vestiu a pele de Francisca, e, depois disso, foi protagonista em todos os elencos nos quais participou: «A Herdeira», onde deu vida a Luz, «Prisioneira», no papel de Glória, e, por último, «Bem me Quer», como Maria Rita.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey celebraram o primeiro aniversário do primeiro filho dos atores, Vicente Blue, no passado dia 9 de julho de 2024. Lourenço e Kelly Bailey são uns pais babados e estão cada vez mais apaixonados: